Pick- up rast seitlich in Bus: Nur Leichtverletzte

Eine Sonderschicht haben Schutzengel bei einem spektakulären Unfall in der Stadt Syracuse im US- Bundesstaat New York eingelegt. Obwohl ein Pick- up ungebremst seitlich in einen haltenden Linienbus raste, gab es nur acht leicht verletzte Passagiere. Der Unglückslenker kam sogar unverletzt davon. Passiert ist der Unfall bereits am 19. Jänner, die Bilder der Überwachungskameras im Bus, die die dramatischen Szenen zeigen, wurden aber erst am Samstag freigegeben.