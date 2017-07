"Pferdeflüsterer": "Gewalt ist niemals die Lösung"

Tradition trifft Modernes: Der weltberühmte Pferdetrainer Monty Roberts hat am 2. Juli erstmals eine Vorführung in der Spanischen Hofreitschule abgehalten. Roberts demonstrierte an fünf Problempferden seine gewaltfreie und auf Kommunikation basierende Methode, um die Vierbeiner zu zähmen. Dabei ist er durchaus ein bisschen Showman, wie er auch wieder am Montag bei einem Pressetermin in der Spanischen Hofreitschule zeigte. Dort kuschelte er mit Lipizzanerfohlen, die im Rahmen des Sommerprogramms "Piber meets Vienna" in Wien zu sehen sein werden. krone.at traf den "Pferdeflüsterer" zum Interview und sprach mit ihm über die besondere Gelegenheit, in dem 452 Jahre alten Reitinstitut aufzutreten.