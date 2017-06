Peter Pilz schließt weitere Kandidatur aus

Das grüne Urgestein Peter Pilz, das nach einer verlorenen Listenwahl beim Bundeskongress am Sonntag seinen Rückzug als Nationalratsabgeordneter bekannt gegeben hat , schließt auch nach einem weiteren Appell von Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek aus, doch noch für die Wahl im Herbst zu kandidieren. "Es bleibt dabei", so Pilz am Montag. Auch einen Wechsel zu einer anderen Partei werde es nicht geben.