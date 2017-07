Peter Pilz gibt Pressekonferenz - im Freien

Peter Pilz verlässt am Montag den grünen Parlamentsklub. Am Donnerstag informierte das Polit- Urgestein Grünen- Klubobmann Albert Steinhauser darüber, der die Details am Freitag mittels Videobotschaft bekannt gab. Pilz selbst gibt am Vormittag eine Pressekonferenz - im Freien. krone.tv ist für Sie vor Ort.