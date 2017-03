Peru: 141 Menschen aus brennendem Jet gerettet

Ein Flugzeug mit 141 Menschen an Bord ist nach der Landung in der peruanischen Kleinstadt Jauja von der Piste abgekommen und in Flammen aufgegangen. Wie durch ein Wunder gab es keine Toten, aber viele Leichtverletzte. Die Passagiere konnten die Boeing 737 der Peruvian Airlines noch rechtzeitig verlassen.