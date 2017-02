Pence: USA halten an Partnerschaft mit EU fest

Nach seinem Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat es den neuen US- Vizepräsidenten am Montag in die EU- Hauptstadt Brüssel verschlagen. Bei Treffen mit Kommissionschef Jean- Claude Juncker, der Außenbeauftragten Federica Mogherini und EU- Ratspräsident Donald Tusk versicherte Mike Pence, dass die USA und die EU weiterhin starke Partner seien.