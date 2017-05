Parteien einig: Am 15. Oktober wird gewählt!

Die Chefs aller Parlamentsfraktionen haben sich am Dienstagnachmittag auf einen Termin für die vorgezogene Nationalratswahl verständigt. Gewählt wird demnach am 15. Oktober, sagte NEOS- Klubobmann Matthias Strolz nach einer Unterredung im Parlament. Voraussichtlich am Mittwoch werden die Oppositionsparteien den Neuwahlantrag im Plenum einbringen.