Paris: Militärmusik spielt Daft- Punk- Hits

Wohl um seinen Gast, US- Präsident Donald Trump, zu überraschen, hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Freitag zum Abschluss der Militärparade am Nationalfeiertag in Paris die Militärmusik ein Medley mit Songs des französischen Electronic- Duos Daft Punk spielen lassen. Während Hits wie "Get Lucky", "One More Time" und "Harder, Better, Faster, Stronger" bei Macron ein Lächeln aufs Gesicht zauberten, blieb die Miene von Trump unbewegt.