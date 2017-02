Paris: Machetenangriff durch Schüsse gestoppt

Terroralarm mitten in Paris: Ein Soldat eröffnete am Freitagvormittag vor dem weltberühmten Kunstmuseum Louvre das Feuer auf einen Mann, der ihn mit einer Machete angegriffen und dabei "Allahu Akbar" gerufen hatte. Zuvor soll der Unbekannte versucht haben, mit zwei Rucksäcken in das Gebäude einzudringen. Der Angreifer wurde bei dem Zwischenfall schwer, ein Soldat leicht am Kopf verletzt.