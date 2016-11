Paris: Bataclan gedenkt den Terroropfern

Ein Jahr nach den Pariser Terroranschlägen mit 90 Toten wird der Konzertsaal Bataclan am Samstagabend mit einem Sting- Konzert wiedereröffnet. Zu dem Auftritt werden auch Angehörige der Opfer des islamistisch motivierten Anschlags vom 13. November 2015 erwartet. Anhänger der Terrororganisation IS hatten bei einem Konzert der Eagles of Death Metal den Konzertsaal gestürmt.