Papst: "Es ist Zeit, dass die Waffen schweigen"

Papst Franziskus hat am Christtag den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" gespendet und dabei in seiner Weihnachtsbotschaft zum Frieden in Syrien und im Nahen Osten aufgerufen. "Es ist Zeit, dass die Waffen schweigen und dass es zu einer diplomatischen Lösung in Syrien kommt", so das Oberhaupt der katholischen Kirche.