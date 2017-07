Papagei verpfiff Mörderin: Lebenslange Haft

Ausgerechnet die Zeugenaussage eines Papageis hat in den USA zur Verurteilung einer Mörderin geführt. Das Tier wiederholte die letzten Worte, die der ermordete Gatte von Glenna Duram (49) von sich gab, immer wieder. Am Mittwoch wurde sie nach der Aussage von "Bud" vor einem Gericht in Michigan schuldig gesprochen.