Panda- Zwillingen wurden offiziell Namen verliehen

Den Pandajungtieren im Tiergarten Schönbrunn wurden am Mittwoch offiziell ihre Namen verliehen. Für das Weibchen hat sich der Zoo den Namen "Fu Feng" (Glückliche Phönix) ausgesucht, für das Männchen wurde von Pandafans im Rahmen einer Internetabstimmung der Name "Fu Ban" (Glückliche Hälfte, Glücklicher Gefährte) gewählt. Die Pandazwillinge waren bei der Feier nicht anwesend - sie sind nach wie vor in der Baumhöhle und für die Besucher noch nicht zu sehen.