Panda- Zwillinge heißen "Fu Feng" und "Fu Ban"

Die Wahl ist entschieden, die Namen stehen fest: Zwei Wochen lang durften Fans der Schönbrunner Panda- Zwillinge auf der Homepage des Tiergartens über den Namen des männlichen schwarz- weißen Flauschballs abstimmen. Die Wahl fiel auf den Namen "Fu Ban", was so viel wie "glücklicher Gefährte" bzw. "glückliche Hälfte" bedeutet. Das Weibchen erhielt vom Zoo Schönbrunn den Namen "Fu Feng". "Feng steht für Phönix und bildet in der chinesischen Mythologie gemeinsam mit dem Drachen (Long) das kaiserliche Paar", so Direktorin Dagmar Schratter.