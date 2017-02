Panda- Zwillinge erkunden erstmals Außenanlage

Die Panda- Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn, "Fu Feng" und "Fu Ban", durften Montagnachmittag erstmals ihre Mutter "Yang Yang" in die Außenanlage begleiten. "Die beiden sind jetzt fast sieben Monate alt und haben in der Innenanlage gezeigt, dass sie beim Klettern schon sehr geschickt sind. Deshalb dürfen sie nun auch ins Freie, wann immer das Wetter passt und sie Lust dazu haben", erklärt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Bei ihrem ersten Ausflug war die Neugierde riesengroß. Kaum war die Tür geöffnet, tapsten "Fu Feng" und "Fu Ban" ohne zu zögern an der Seite ihrer Mutter hinaus und erkundeten alles ganz genau.