Ostukraine: Brand in Waffen- und Munitionslager

Im Osten der Ukraine brennt ein riesiges Waffen- und Munitionslager. Rund 20.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Laut der Regierung in Kiew könnte ein Drohnenangriff die Ursache sein. Das Lager in Balaklija liegt rund 100 Kilometer von jenen Gebieten im Osten der Ukraine entfernt, die von prorussischen Aufständischen kontrolliert werden.