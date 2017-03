ORF- Reporterin will zu AKP- Vortrag und fliegt auf

Am Sonntag hielt die türkische Erdogan- Partei AKP in Wien eine Werbeveranstaltung für eine Verfassungsreform ab, über welche die Türken am 16. April in einem Referendum abstimmen sollen. Allen österreichischen Journalisten wurde der Zutritt verwehrt, zumindest fast. ORF- Reporterin Sonja Sagmeister gelang es, ein Kopftuch tragend, ins Gebäude zu kommen. Ihr eher ungeschickter Versuch einer Undercover- Reportage scheiterte allerdings kläglich ...