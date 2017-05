Opposition rechnet mit gescheiterter Regierung ab

Die Regierung ist gescheitert, am 15. Oktober wird neu gewählt, bis dahin gibt es das von Kanzler Christian Kern (SPÖ) ausgerufene "freie Spiel der Kräfte" im Parlament. Die vier Oppositionsparteien sparten am Dienstag nicht mit vernichtender Kritik an der geplatzten Koalition. "Kern und (ÖVP- Chef Sebastian, Anm.) Kurz sind nur zwei Seiten der gleichen falschen Medaille", sagte etwa FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache. "Verweschseln von Arbeit mit der Spielwiese von Macht und Positionen", warf Grünen- Klubobfrau Eva Glawischnig den Regierungsparteien vor. SPÖ und ÖVP hätten "nicht einmal mehr die Kraft, das Chaos zu einem geordneten Abschluss zu bringen", hieß es von NEOS- Chef Matthias Strolz. Und Team- Stronach- Klubchef Robert Lugar sagte in Bezug auf das nun folgende Regieren mit wechselnden Mehrheiten: "Jetzt nehmen wir das Heft in die Hand."