Opposition jetzt gemeinsam für Neuwahl im Oktober

Die Klubobleute der vier Oppositionsfraktionen haben sich am Montagnachmittag darauf geeinigt, gemeinsam die Neuwahl des Nationalrats zu beantragen. Noch diese Woche, voraussichtlich am Mittwoch, soll der Antrag eingebracht werden, und zwar mit dem Vorbehalt einer Fristsetzung bis Ende Juni, hieß es. Damit will man die Arbeit des Eurofighter- U-Ausschusses gewährleisten. Die ÖVP teilte am Abend mit, den Antrag der Opposition "auf jeden Fall" zu unterstützen.