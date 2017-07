Opernball- Legende Lotte Tobisch tanzt mit den NEOS

Die legendäre Grand Dame des Opernballs, Lotte Tobisch, hat sich auf die Seite der NEOS geschlagen. Just am selben Tag als ÖVP- Chef Sebastian Kurz die derzeitige Opernball- Organisatorin Maria Großbauer als Kandidatin vorstellte, posteten die Pinken auf Facebook ein Video, in dem Tobisch Sympathie für die NEOS bekundet: "Sonst haltet man die Regierung so ja wirklich nicht mehr aus" "Noch einmal dasselbe? Nein. Es muss was Neues dazu", gab sich die 91- Jährige überzeugt.