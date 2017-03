OÖ: Polizei fand totes Paar in Familienhaus

Weil eine 34- jährige Slowakin aus Bad Kreuzen in Oberösterreich am Mittwoch nicht wie geplant am Arbeitsplatz erschien und auch telefonisch nicht erreichbar war, alarmierten besorgte Kollegen die Polizei. Die Beamten fuhren zur Wohnadresse der Frau und machten eine schreckliche Entdeckung: Im Haus lagen zwei Tote. Man gehe von Mord und Selbstmord aus, teilte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mit. Bei der zweiten Person soll es sich um den 52- jährigen Lebensgefährten der Frau, ebenfalls ein Slowake, handeln.