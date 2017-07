O.J. Simpson kommt vorzeitig auf freien Fuß

Der wegen eines bewaffneten Raubüberfalls verurteilte frühere US- Footballstar O.J. Simpson kommt vorzeitig aus dem Gefängnis. Ein Justizausschuss des US- Bundesstaats Nevada entschied am Donnerstag, den 70- Jährigen nach neun Jahren Haft im Oktober unter Bewährungsauflagen zu entlassen. Im Prozess um ein anderes Verbrechen, den Mord an seiner Ex- Frau und deren Begleiter, war er 1995 freigesprochen worden. Dieses Urteil spaltet bis heute die US- Öffentlichkeit.