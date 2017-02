Ohne Sicherung: "Roofer" erklettert Votivkirche

Am Sonntag in die Kirche zu gehen, dürfte dem Sky Joker zu langweilig gewesen sein. So kletterte der "Roofer" in den Morgenstunden auf die Votivkirche und filmte die lebensgefährliche Aktion mit. Ohne Sicherung zieht sich der junge Mann mit seinen bloßen Händen und Füßen auf die Spitze des 99 Meter hohen Bauwerks und genießt den Ausblick, bevor er wieder hinunter kletterte. "Du bist wahnsinnig", kommentieren Freunde das Video. Das dürfte den Roofer, der u.a. schon den DC Tower oder das Riesenrad erklommen hat, aber kaum abhalten …