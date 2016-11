Ohio: 11 Verletzte bei Angriff auf Universität

Am Montagvormittag kam es an der US- amerikanischen Ohio State University zu schrecklichen Szenen. Der mittlerweile identifizierte 18- jährige Abdul Razak Ali Artan verletzte elf Menschen zum Teil schwer, bevor die Polizei ihn erschoss. Zuerst raste er mit einem silbernen Auto in eine Gruppe Fußgänger und stach anschließend mit einem Fleischermesser auf Menschen ein. Die Verletzten sind mittlerweile außer Lebensgefahr.