ÖVP- Landeshauptleute für Neuwahlen und Kurz

Die Zeichen in der ÖVP stehen auf Sebastian Kurz und Neuwahlen. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter erklärte in einer akkordierten Stellungnahme mit seinen Amtskollegen aus der Volkspartei, man sei einig, dass Außenminister Sebastian Kurz auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei spielen solle. Gleichzeitig wurde das Angebot von Bundeskanzler Christian Kern, eine Reformpartnerschaft einzugehen, de facto zurückgewiesen.