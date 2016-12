Österreich feierte "Maria im Gefängnis"

Am 8. Dezember ist Feiertag. Was genau gefeiert wird? Mariä Empfängnis, das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. An diesem Tag empfingen Marias Eltern, Anna und Joachim, ihre Tochter. Demnach wird an diesem Tag nicht, wie irrtümlich angenommen, die Empfängnis Jesu, sondern die seiner Mutter Maria gefeiert. Und auch nicht "Maria im Gefängnis". Doch wie viele wissen das eigentlich? krone.at machte den Check.