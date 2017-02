Öltanker- Unfall auf Donau: Kapitän war betrunken

Großeinsatz für 200 Feuerwehrleute: Dienstagfrüh startete die heikle Bergung des Öltankers "Stavo", der am Sonntag in Langenzerdorf auf eine Steinverwerfung aufgefahren war. Mithilfe eines Tankschiffes aus der Schweiz soll nun mehr als die Hälfte der 300 Tonnen Diesel abgepumpt werden. Es herrscht weiterhin akuter Umweltalarm. Sollte das einwandige Tankschiff beschädigt werden, könnte der Treibstoff aus dem Bauch des Schiffes in die Donau vor den Toren Wiens fließen. Erschreckend: Der ungarische Kapitän, der das Tankschiff auf die Steinverwerfung lenkte, war beim Unfall betrunken. Er hatte rund ein Promille Alkohol im Blut.