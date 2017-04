Obama: "Was war los, während ich weg war?"

"War was los, während ich weg war?": Mit diesen Worten hat der frühere US- Präsident Barack Obama seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt eingeleitet. Die ironische Spitze zu Beginn einer Podiumsdiskussion an der University of Chicago zielte natürlich auf die turbulenten ersten drei Amtsmonate seines Nachfolgers Donald Trump ab. Obama beließ es aber aber bei dieser witzelnden Anspielung auf den neuen Präsidenten.