Obama verliert die Geduld mit trödelndem Clinton

Da hat der sonst so abgeklärt auftretende Barack Obama einmal die Contenance verloren: Bei der gemeinsamen Rückreise des US- Präsidenten mit seinem Vor- Vorgänger Bill Clinton vom Begräbnis des verstorbenen israelischen Altpräsidenten Shimon Peres kam es am Freitag zu einer lustigen Begebenheit. Obama stieg am Flughafen von Tel Aviv in die Präsidentenmaschine "Air Force One", doch Clinton stand noch auf dem Rollfeld und führte offenbar ein Gespräch. Irgendwann hatte Obama die Warterei satt und rief Clinton mit den Worten "Bill, let's go!" und "Let me take you home" energisch ins Flugzeug.