Obama und Abe gedachten der Opfer von Pearl Harbor

75 Jahre nach dem japanischen Überraschungsangriff auf die US- Pazifikflotte in Pearl Harbor haben US- Präsident Barack Obama und Japans Regierungschef Shinzo Abe am Dienstag auf Hawaii gemeinsam der Opfer gedacht. Abe erklärte am Mahnmal für die mehr als 2.400 Opfer des Angriffs sein "aufrichtiges und immerwährendes Beileid". Eine Entschuldigung blieb allerdings aus. Die Attacke der japanischen Luftwaffe am 7. Dezember 1941 hatte den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg ausgelöst.