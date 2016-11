Obama traf ein letztes Mal als US- Präsident Putin

Sie haben sich offenbar nicht mehr wirklich viel zu sagen: Während seines letzten Auslandsauftritts als US- Präsident traf Barack Obama am Rande des Asien- Pazifik- Gipfels in der peruanischen Hauptstadt Lima neben zahlreichen anderen Staats- und Regierungschefs auch auf Kremlchef Wladimir Putin. Während des vier Minuten langen Gesprächs tauschten sich die beiden kurz über die ungelösten Konflikte in Syrien und in der Ukraine aus.