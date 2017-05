Obama sorgt auf dem Kirchentag in Berlin für Jubel

Der frühere US- Präsident Barack Obama hat um Verständnis für die Entscheidungen geworben, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingspolitik zu treffen hat. Das "Ringen" zwischen humanitärer Verpflichtung und staatspolitischer Verantwortung kenne er aus seiner eigenen Amtszeit, sagte Obama vor Zehntausenden Menschen beim Evangelischen Kirchentag in Berlin.