Obama: "Schicksal der Welt steht am Abgrund"

Angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulisten Donald Trump in den Wahlumfragen hat US- Präsident Barack Obama der Nation ins Gewissen geredet. "Das Schicksal der Welt steht am Abgrund. Es liegt nun an den Wählern in den USA, die Entwicklung in die richtige Richtung zu treiben", sagte Obama am Mittwoch bei einem Wahlkampfauftritt für die Demokratin Hillary Clinton in Chapel Hill im Bundesstaat North Carolina. Der Republikaner Trump sei "beispiellos unqualifiziert" für die Übernahme des Präsidentenamts.