Obama: "Die Sonne wird morgen wieder aufgehen"

Amtsinhaber Barack Obama hat die Amerikaner mit Blick auf das Wahlergebnis der US- Präsidentschaftswahlen zu Einigkeit aufgerufen. Der Wahlkampf sei zwar anstrengend, stressig und manchmal auch einfach nur seltsam gewesen, sagte Obama am Wahlabend in einem Video. Aber: "Egal was passiert, die Sonne wird morgen wieder aufgehen, und Amerika wird auch weiterhin das großartigste Land auf der Welt sein." Die Amerikaner sollten sich nach der Wahl seines Nachfolgers nicht nur als Demokraten oder Republikaner fühlen, sondern als Amerikaner.