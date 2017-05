NY: Ex- Soldat rast mit Auto in Menschenmenge

In New York ist am Donnerstag ein Autofahrer am Times Square in eine Menschenmenge gerast. Dabei kam eine 18- Jährige ums Leben, 22 weitere Menschen wurden verletzt. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem Verkehrsunfall: "Es gibt keine Hinweise, dass dies ein terroristischer Akt war." Der 26- jährige Fahrer des Wagens, ein Ex- Soldat der US- Marine, wurde festgenommen. Er habe möglicherweise unter Drogeneinfluss gestanden, teilten die Behörden am Freitag mit. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Touristin aus dem Bundesstaat Michigan.