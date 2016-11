Nun wirft sich auch VdBs Frau in die Wahlschlacht

Bisher eher zurückhaltend, hat sich nun auch Doris Schmidauer im Wahlkampf zu Wort gemeldet. Die Ehefrau von Präsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen steht im Zentrum eines am Mittwoch veröffentlichten Videos, das sie an der Seite ihres Mannes zeigt und in dem sie ihre Erwartungen an den künftigen Bundespräsidenten formuliert. "Meine Stimme hat er", so ihr - wenig überraschendes - Fazit.