NÖ: Zwölf Bewohner aus Flammen gerettet

Mehrere Verletzte hat ein Wohnungsbrand am Freitagmorgen in Niederösterreich gefordert. Das Feuer war gegen 8 Uhr im fünften Stock eines Mehrparteienhauses in Wr. Neudorf ausgebrochen. Eine Wohnung stand in Vollbrand, im Stiegenhaus breitete sich massiver Rauch aus. Zwölf Bewohner waren zum Teil von den Flammen eingeschlossen und mussten von den Florianis gerettet werden.