NÖ: Mikl- Leitner zur Landeshauptfrau gewählt

Niederösterreich hat seit Mittwochmittag erstmals eine Landeshauptfrau: Johanna Mikl- Leitner wurde in einer Sondersitzung des niederösterreichischen Landtags mit 52 von 56 Stimmen - ohne jene der Freiheitlichen - in die Funktion gewählt. Die 53- Jährige tritt die Nachfolge von Langzeit- Landeshauptmann Erwin Pröll an, der vierundzwanzigeinhalb Jahre im Amt war.