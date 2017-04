Nichts umgesetzt: Donald Trumps totales Desaster

Was für eine Präsidentschaft! Donald Trump ist angetreten, der andere US- Präsident zu sein, es dem Establishment zu zeigen, Washington, die Hauptstadt, die einst auf einem Sumpf errichtet wurde, sinnbildlich auszutrocknen. "America First" wetterte er zu seiner Vereidigung am 20. Jänner vom Balkon des Kapitols in die Welt. 100 Tage später wird deutlich: Trump tut sich schwer. Sehr schwer. Mit seinen diversen Wahlversprechen schaut es schlecht aus - und bislang hat er keines seiner Ziele erreicht.