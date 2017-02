New York: Massenjubel, als Obama sich Kaffee holte

Viele US- Amerikaner haben angesichts ihres neuen US- Präsidenten zunehmend Sehnsucht nach ihrem alten Staatsoberhaupt. Besonders deutlich wurde das, als sich Barack Obama in New York einen Kaffee bei Starbucks holte. Als der Ex- Präsident das Café wieder verließ, warteten davor bereits eine jubelnde Menschenmenge.