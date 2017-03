New York: Das Waldorf- Astoria schließt die Pforten

Im Jahr 1931 öffnete das Waldorf- Astoria in der New Yorker Park Avenue zum ersten Mal seine Pforten für Hotelgäste aus aller Welt. Am Mittwoch heißt es nun zum vorerst letzten Mal: Auschecken. 2014 hatte die Hotelkette Hilton ihr Vorzeigeobjekt für fast zwei Milliarden Dollar an den chinesischen Versicherer Anbang Insurance verkauft. Dieser hat eine umfassende Renovierung angekündigt. Bis zu drei Jahre könnte das dauern, hieß es, und danach soll fast nichts mehr sein, wie es einmal war.