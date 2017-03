Neun Verletzte bei Axt- Angriff in Düsseldorf

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind am Donnerstag bei einem Axt- Angriff auf Passanten neun Menschen verletzt worden. Mit einem Großeinsatz konnte die Polizei noch am Abend den 36- jährigen Täter fassen. Ein Polizeisprecher sagte am frühen Freitagmorgen, der Angreifer habe sich ersten Ermittlungen zufolge in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden. "Aufgrund dessen hat er wohl diese Tat begangen." Mittlerweile sei klar, dass es sich um eine Einzeltat handelt, ein terroristisches Motiv kann ausgeschlossen werden.