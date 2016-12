Neues Gutachten im Fall Aliyev: Es war Mord!

Der Tod des kasachischen Ex- Botschafters Rakhat Aliyev in der Wiener Justizanstalt Josefstadt sorgt auch nach fast zwei Jahren für Wirbel. Denn die Selbstmord- These der Ermittler glaubt niemand mehr so recht - schon gar nicht Aliyevs Anwälte. Ein neues Gutachten besagt nun, Aliyev wurde erst nach seinem Tod in der Zelle aufgehängt: "Es handelt sich damit um eine Tötung durch fremde Hand", ist sich der deutsche Gutachter Bernd Brinkmann sicher.