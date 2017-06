Neuer Flüchtlingsstrom: "Das Fass läuft über"

Mehr als 10.000 Flüchtlinge wurden vor der Küste Italiens aus dem Mittelmeer gerettet - und das in nur drei Tagen. Bis Jahresende rechnen die Behörden mit 200.000 weiteren Ankünften. Italien wird diesem Ansturm nicht mehr Herr und diskutiert Notmaßnahmen. Versagt Europa? Wird Österreich betroffen sein? Was ist die Lösung? krone.at hat sich in Wien- Heiligenstadt bei den Menschen umgehört.