NEOS gehen "auf Tuchfühlung mit den Bürgern"

Die NEOS haben am Freitag in Wien ihre Sommertour vor der Nationalratswahl begonnen. Parteichef Matthias Strolz will dabei "auf Tuchfühlung mit den Bürgern" gehen, wie er vor dem Museumsquartier sagte. Ein "Zukunftswagen" soll in den kommenden Wochen die Inhalte der NEOS zu den Bürgern bringen - und auch neue abholen. Denn Bürger sollen laut Strolz bei der Sommertour Ideen einbringen und somit das Programm der Partei mitschmieden.