"Nehme Rücktrittsforderung an Glawischnig zurück"

Rücktrittsaufforderungen an Bundessprecherin Eva Glawischnig und eine angedrohte Abspaltung von der offiziellen grünen Studentenfraktion GRAS: Der Konflikt zwischen den Bundes- Grünen und den Jungen Grünen hat zuletzt für viel Aufregung gesorgt. Die Wogen sind nach wie vor nicht geglättet, doch die Jugendorganisation bemüht sich um Versöhnung. Die Chefin der Jungen Grünen, Flora Petrik, entschuldigte sich am Donnerstag in einer Pressekonferenz für die Fehler ihrer Organisation und die "zu harsche Rücktrittsforderung" an Parteichefin Eva Glawischnig.