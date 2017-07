Nationalrat nimmt Abschied vom alten Plenarsaal

Die letzte Sitzung im alten Plenarsaal des Parlaments hat den Weg zu Neuwahlen in Österreich freigemacht: Am Donnerstag verkürzte der Nationalrat die Gesetzgebungsperiode, nun fehlen nur noch Ministerrats- und Hauptausschussbeschlüsse für die Festlegung des Wahltags am 15. Oktober. Die Debatte dazu geriet zum Abgesang auf die Ära Rot- Schwarz.