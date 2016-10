Nationalfeiertag heuer ohne Bundespräsident

Das offizielle Österreich hat am Mittwoch in Wien den Nationalfeiertag mit Kranzniederlegungen beim Äußeren Burgtor zum Gedenken an die toten Soldaten und Opfer des Widerstandes begonnen. Mangels Bundespräsident fehlte heuer dabei das Staatsoberhaupt. Bundeskanzler Christian Kern sprach sich bei der Rekruten- Angelobung gegen Polarisierung aus: "Wir müssen alle gemeinsam an einem rot- weiß- roten Strang ziehen."