Nacktradler- Demo von Terrordrohung überschattet

Terroralarm bei der Nacktradler- Demo in Wien: Kurz vor dem Start des "World Naked Bike Ride", bei dem Menschen (fast) ohne Kleidung für mehr Sicherheit in die Pedale treten, unterbrach die Exekutive plötzlich die Veranstaltung. Laut krone.at- Infos hatte ein Unbekannter via Facebook ein Posting abgesetzt, in dem es um ein mögliches Attentat mit einem Lkw auf die Radfahrer- Gruppe ging.