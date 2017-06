Nackte Radfahrer sorgen für Stau in Wiener City

Weltweit treten beim "World Naked Bike Ride" Menschen (fast) ohne Kleidung in die Pedale - für mehr Sicherheit, versteht sich. So wollen die Radler demonstrieren, wie schutzlos sie dem Straßenverkehr ausgeliefert sind. Am Freitagnachmittag versammelte sich der Demozug am Schwarzenbergplatz, schnell kam es zu Staus am Ring - bei den Autos freilich.